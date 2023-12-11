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لبنان

وزير الدفاع تلقى إتصالا من نظيرته الهولندية.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:45
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 تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم اتصالا من نظيرته الهولندية كايسا أولونغرين Kajsa Ollongren، جرى خلاله البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة، وفي العلاقات الثنائية لا سيما في المجال العسكري بين جيشي البلدين.
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وشددت الوزيرة أولونغرين خلال الاتصال على ضرورة خفض التصعيد، ووجوب تطلع المجتمع الدولي في المستقبل الى تحقيق حل الدولتين.

بدوره، شدد الوزير سليم على ان السلام والإستقرار لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة.

كما كان عرض لدور اليونيفيل في جنوب لبنان، وفي هذا السياق أكد الوزير سليم أهمية ما تقوم به اليونيفيل في الجنوب، مشددا على تمسك لبنان بدورها خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.
 
 
كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجيش واليونيفيل والعلاقة الوطيدة القائمة بين المجتمع المحلي وهذه القوة على مدى العقود المنصرمة.
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