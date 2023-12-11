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لبنان

صفي الدين: ليس أمامنا إلا خياران

Lebanon 24
11-12-2023 | 09:30
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أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أن "اليوم ليس أمامنا إلا خيارين إما المقاومة أو أن نكون عبيدًا في خدمة أميركا، ونحن اخترنا طريق المقاومة، ويستحيل أن نكون أتباعًا، وسنعمل على مواجهة وطرد المشروع الأميركي من المنطقة".
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وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني بذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد على طريق القدس وجيه شحادة مشيك، قال صفي الدين: "في لبنان هناك الكثير من التحليلات والتأويلات والتصريحات والمقابلات أن حزب الله هو من فتح الحرب الواسعة على الكيان"، مؤكدًا أن "الحروب دائمًا كان يشنّها العدو الإسرائيلي، فهو دائمًا يخوض الحرب على المنطقة ويهدد المصالح"، موضحًا أن "أي ضعف أمام العدو سيغريه بشن حرب واسعة، ولكن حين تقول له إننا لا نخاف من تهديداتك ونحن أقوياء، فهذا الذي سيردع وينفع".

وشدّد على أن "التحديات الداخلية والخارجية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والسياسية والعسكرية والأمنية التي واجهت المقاومة، والتي عشنا في ظلها، لم تتمكّن من إجهاض المقاومة، أو إضعافها أو توقف حركتها، حتى أعداؤنا لم يفهموا هذه العظمة، وأحد مكامن عظمة المقاومة هي شهداؤها".
 
وتابع: "لدينا آلاف، بل عشرات الآلاف من المجاهدين الأشداء الأبطال، وهذه الحرب المجنونة التي يقودها الأميركي والإسرائيلي، والتي لن يحصدوا منها إلا الخيبات ستدخلهم في نفق التهاوي، أكثر مما كان عليه في حرب غزة".
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