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لبنان

صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ في منطقة المخاضة، على طريق المنية البحريّ، ناجم عن صاعقة رعديّة ضربت الأرض.
 
 
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المنية

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