حادثة مؤسفة جدّاً... وفاة فتى عمره 15 عاماً أُصيب برصاصة داخل منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الفتى محمد جواد الطفيلي، البالغ من العمر 15 عاماً، في منزله في بلدة دورس، بعد إصابته بطلق ناريّ في رأسه، من سلاح حربيّ كان يلهو به.

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