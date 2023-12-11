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لبنان

أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:02
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ذكرت قناة "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل أبلغت شروطها للوسطاء الدوليين بشأن الوضع مع لبنان لاسيما في ظلّ الحرب التي اندلعت مع "حزب الله" يوم 8 تشرين الأول الماضي.
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وتحدّثت القناة عن "إتفاقٍ وشيكٍ" بين "حزب الله" وإسرائيل حول ترتيباتٍ على الحدود اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل وافقت أن يُبقي حزب الله بعض مواقع الرصد المُشتركة مع الجيش اللبناني وقوات فرنسية"، وأضافت: "إسرائيل اشترطت انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع قوات فرنسيّة، كما اشترطت حصر السلاح جنوب الليطاني بالجيش اللبناني".

وكشفت القناة عن "ضمانة أميركية مفادها ألا تقوم إسرائيل بأي عملية جنوب لبنان، على أن تنتشر قوّات أميركية في الجانب الإسرائيلي وسط وجود رقابة فرنسية على الحدود من الجانب اللبناني". 



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