أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!

ذكرت قناة "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل أبلغت شروطها للوسطاء الدوليين بشأن الوضع مع لبنان لاسيما في ظلّ الحرب التي اندلعت مع "حزب الله" يوم 8 تشرين الأول الماضي.

Advertisement



وتحدّثت القناة عن "إتفاقٍ وشيكٍ" بين "حزب الله" وإسرائيل حول ترتيباتٍ على الحدود اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل وافقت أن يُبقي حزب الله بعض مواقع الرصد المُشتركة مع الجيش اللبناني وقوات فرنسية"، وأضافت: "إسرائيل اشترطت انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع قوات فرنسيّة، كما اشترطت حصر السلاح جنوب الليطاني بالجيش اللبناني".