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لبنان

رسالة إسرائيلية بشأن لبنان.. هذا ما تبلغته واشنطن!

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:46
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل منفتحة على الاتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات
 
جاء كلام غانتس خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، وشدد  على أنه يجب الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله بدعم إيران وإبعاده عن الحدود".  
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وأشار غانتس إلى أن إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان".
 
وأضاف: هجمات حزب الله المدعومة إيرانياً تتطلب من إسرائيل العمل على إزالة التهديد"، مطالباً المجتمع الدولي الضغط لإبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية".
 
وتابع: "أوضحت لبلينكن أن على المجتمع الدولي التحرك لضمان إيقاف الدولة اللبنانية للعدوان بالمنطقة الحدودية".
 
 وشكر غانتس بلينكن على "الفيتو الأميركي الأخير" في مجلس الأمن حول مسألة الحرب.
 
وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن 20 صاروخاً على الأقل أُطلق اليوم من لبنان في اتجاه المستوطنات.
 

 


المصدر: "رصد" لبنان 24
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