تفجير قذائف وأجسام متفجّرة.. لا تقتربوا من هذه المنطقة غداً

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أعلنت المديّرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان، أنه "اعتباراً من الساعة 8,00 ولحين الانتهاء من تاريخ 12-12-2023، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان- وطى الجوز، حيث من المتوقّع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة".وطلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.