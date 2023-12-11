في قرية لبنانيّة مُحتلة.. "حزب الله" يقصف تجمعاً لإسرائيليين!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إستهداف تجمّع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في حُرج شتولا (قرية طبريخا اللبنانية المُحتلة).

وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.40 مساءً، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة بالتجمع المستهدف.