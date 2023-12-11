القاصر هادي سلمان جبارة مفقود.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: هادي سلمان جبارة (من مواليد عام 2007، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 08-12-2023 مكان إقامته الكائن في محلة الحوش- صور، ولم يعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية في بيان، من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر المخيمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.