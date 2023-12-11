مأساة في بلدة عكّارية.. هكذا خسر "نور" حياته في لحظة غفلة!

توفي الشاب نور طالب إثر إصابته بطلق ناري في بطنه من سلاح صيد عن طريق الخطأ خلال ممارسته هواية الصيد في بلدة قبعيت العكارية.

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وكان طالب نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة مُتأثراً بجراحه التي أُصيب بها.