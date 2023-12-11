18
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مأساة في بلدة عكّارية.. هكذا خسر "نور" حياته في لحظة غفلة!
Lebanon 24
11-12-2023
|
12:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشاب نور طالب إثر إصابته بطلق ناري في بطنه من سلاح صيد عن طريق الخطأ خلال ممارسته هواية الصيد في بلدة قبعيت العكارية.
Advertisement
وكان طالب نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة مُتأثراً بجراحه التي أُصيب بها.
مواضيع ذات صلة
أساتذة الجامعة اللبنانية "ينقسمون".. ما القصّة؟
Lebanon 24
أساتذة الجامعة اللبنانية "ينقسمون".. ما القصّة؟
11/12/2023 23:29:53
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تهمّكم عن "حماس لاند" في لبنان.. إكتشفوا هذه المعلومات!
Lebanon 24
حقائق تهمّكم عن "حماس لاند" في لبنان.. إكتشفوا هذه المعلومات!
11/12/2023 23:29:53
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يوجّه رسالة الى نجم لبناني: "كلامك وسام على صدري"
Lebanon 24
محمد رمضان يوجّه رسالة الى نجم لبناني: "كلامك وسام على صدري"
11/12/2023 23:29:53
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو حصل خلال حرب لبنان.. ماذا فعلت إسرائيل فوق غزّة؟
Lebanon 24
سيناريو حصل خلال حرب لبنان.. ماذا فعلت إسرائيل فوق غزّة؟
11/12/2023 23:29:53
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عكار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:13 | 2023-12-11
11/12/2023 12:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
07:31 | 2023-12-11
11/12/2023 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2023-12-11
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
15:51 | 2023-12-11
تطورٌ عاجل عند الحدود.. إليكم ما فعلته إسرائيل في العديسة!
15:41 | 2023-12-11
أساتذة الجامعة اللبنانية "ينقسمون".. ما القصّة؟
15:27 | 2023-12-11
حقائق تهمّكم عن "حماس لاند" في لبنان.. إكتشفوا هذه المعلومات!
14:54 | 2023-12-11
سيناريو حصل خلال حرب لبنان.. ماذا فعلت إسرائيل فوق غزّة؟
14:35 | 2023-12-11
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 23:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24