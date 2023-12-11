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لبنان

جنبلاط يستقبل السفير المصري في كليمنصو

Lebanon 24
11-12-2023 | 12:43
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استقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير المصري علاء موسى، بحضور النائب وائل أبو فاعور، وتم البحث في المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.
 
 
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