فيديو لأصغر مراسل في بيروت.. الطفل يوسف يحقق حلمه وينقل صوت أطفال غزة!

خلال تغطية الوقفة التضامنية في برج البراجنة لمراسلة الجديد ربى الفرن والتي دعت إليها الفصائل الفلسطينية، تحقق حلم الطفل "يوسف لوباني" بأن يصبح أصغر مراسل في لبنان كي يغطي أخبار فلسطين.

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الطفل "لوباني"، لم يهدأ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث توجه لإنشاء مجموعات عبر التواصل الاجتماعي "واتس أب" و"فيس بوك"، كي يغطي أحداث غزة، وما يحدث من مجازر يومية تًرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأطفال غزة".

وقال يوسف إن "حلمه أن يصبح مراسلاً كي ينقل الحقيقة لأن الصحافة رسالة، وينقل صوت كل طفل فلسطيني".

وخلال المسيرة التضامنية في بيروت، أعطت مراسلة الجديد الميكرفون للطفل يوسف كي تحقق حلمه، وبدأ يسأل الناس: "مار رأيهم بفلسطين، وماذا يقولون عما يحدث من مجازر".





