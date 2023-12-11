توقيفات عدة في عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود.. هذا ما ضبطه الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه "في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات بمؤازرة وحدات من الجيش، أوقِف في منطقة عين الرمانة - بعبدا المواطن (أ.م.) والمدعو (أ.ص.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي.

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كما أوقِف 13 سوريًّا في مناطق النبعة والدورة وبرج حمود لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجولهم من دون أوراق ثبوتية وحيازة بعضهم المخدرات وتعاطيها، وضُبطت في حوزتهم 9 دراجات نارية غير قانونية وسيارة تحمل لوحات مزورة".



وتابع البيان: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".