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لبنان

انطلقت من لبنان.. صواريخ تقصفُ مستعمرة المطلّة الإسرائيليّة!

Lebanon 24
11-12-2023 | 13:38
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أفادت قناة الـ"14" الإسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، بأنّ صاروخاً مُوجّهاً أُطلق من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وذكرت التقارير الإسرائيليّة أنّ الصاروخ أصاب مبنى في المستوطنة المذكورة.
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