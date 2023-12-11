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لبنان

"القوات" حسمت قرارها.. هل ستُشارك في الجلسة التشريعية المرتقبة؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 13:54
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قالت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" لـ"لبنان24" إنّ تكتل "الجمهورية القوية"، حسم موقفه بشأن الجلسة التشريعية التي ستُعقد يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن نواب التكتل سيُشاركون فيها.
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وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 ظهر يوم الخميس، وذلك لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان.
 
 
 
 
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