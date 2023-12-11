"القوات" حسمت قرارها.. هل ستُشارك في الجلسة التشريعية المرتقبة؟

قالت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" لـ"لبنان24" إنّ تكتل "الجمهورية القوية"، حسم موقفه بشأن الجلسة التشريعية التي ستُعقد يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن نواب التكتل سيُشاركون فيها.

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