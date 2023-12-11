Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبية.. منطقة "شاليهات" تتعرّض للقصف!

Lebanon 24
11-12-2023 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1140094-638379267370544146.jpg
Doc-P-1140094-638379267370544146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن القصف الإسرائيليّ استهدف بلدة الخيام - حي المسلخ في جنوب لبنان.
 
كذلك، طال القصفُ المعادي منطقة الشاليهات في البلدة. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية مسيّرة على اطراف الخيام الشرقية قرب معمل الفرز
lebanon 24
11/12/2023 23:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تتعرّض أطراف بلدة طيرحرفا للقصف المدفعي من العدو الاسرائيلي كذلك قُصف مرج الخيام في سهل مرجعيون وسقطت 4 قذائف على تلة العويضة
lebanon 24
11/12/2023 23:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على منطقة كرم الجوزة في بلدة رب ثلاثين وعلى تلة الحمامص عند اطراف بلدة الخيام
lebanon 24
11/12/2023 23:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي عنيف على بستان الجوز في منطقة باب التنية جنوب الخيام
lebanon 24
11/12/2023 23:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الخيام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2023-12-11
15:51 | 2023-12-11
15:41 | 2023-12-11
15:27 | 2023-12-11
14:54 | 2023-12-11
14:35 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24