في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!

قرّر صرّافون في سوق الدولار مؤخراً اللجوء إلى تطبيقات أخرى غير "واتسآب" للتواصل في ما بينهم بعدما كانت المنصة الأخيرة تُشكل "الملتقى" بين تُجار العملة في السوق الموازية.

وذكرت المعلومات أنّ بعض الصرافين بات يستخدم تطبيق "تيلغرام" بصفته "أكثر أماناً" من "واتسآب"، فيما تبيّن أن هناك مجموعات داخلية يجري إنشاؤها بين هؤلاء الصرافين وتكون مقتصرة على عددٍ محدود فقط للتداول في تفاصيل تعني سوق الدولار وتأمين مبالغ كبيرة.