أساتذة الجامعة اللبنانية "ينقسمون".. ما القصّة؟

أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تعليق الاعتصام الذي كان مقرراً غداً.



وفي بيانٍ لها، قالت اللجنة إنه "بعد التواصل الذي جرى صباح اليوم بين اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ورئيس واعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، تمّ الاتفاق على ما يأتي:

Advertisement وفي بيانٍ لها، قالت اللجنة إنه "بعد التواصل الذي جرى صباح اليوم بين اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ورئيس واعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، تمّ الاتفاق على ما يأتي:

أولًا: سيُنجز ملف التفرغ ويرفع إلى وزير التربية ومنه إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها رأس السنة.



ثانيًا: في ما خصَّ عقود 2023-2024، فستكون على السعر الجديد للساعة.



ثالثًا: إنّ التأخير في تنفيذ عقود المشاهرة وبدل النقل، يعود إلى التباطؤ الحاصل في إدارة الفروع.



رابعًا: سيعمل الرئيس، بمؤازرة لجنة التربية النيابية، على تأمين الدعم المادي المطلوب للمتعاقدين.



خامسًا: بناءً على ما تقدّم، تقرّر اللجنة تعليق اعتصام الغد".



وشكرت اللجنة النواب "الذين أبدوا دعمهم، ووقوفهم إلى جانب مطالبنا المحقّة، وندعوهم إلى متابعة جهودهم الرامية إلى إحقاق المطالب المالية للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية". أولًا: سيُنجز ملف التفرغ ويرفع إلى وزير التربية ومنه إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها رأس السنة.ثانيًا: في ما خصَّ عقود 2023-2024، فستكون على السعر الجديد للساعة.ثالثًا: إنّ التأخير في تنفيذ عقود المشاهرة وبدل النقل، يعود إلى التباطؤ الحاصل في إدارة الفروع.رابعًا: سيعمل الرئيس، بمؤازرة لجنة التربية النيابية، على تأمين الدعم المادي المطلوب للمتعاقدين.خامسًا: بناءً على ما تقدّم، تقرّر اللجنة تعليق اعتصام الغد".وشكرت اللجنة النواب "الذين أبدوا دعمهم، ووقوفهم إلى جانب مطالبنا المحقّة، وندعوهم إلى متابعة جهودهم الرامية إلى إحقاق المطالب المالية للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية".

في المقابل، أكدت الهيئة العامة للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان، بقاء الاعتصام الذي كان مقرراً غداً الثلاثاء عند الساعة 12.30 من بعد الظهر أمام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف - بيروت، "للتأكيد على تكريس وسريعاً أبسط الحقوق الوظيفية لهم، والذين يناضلون لأجلها منذ سنوات عديدة".