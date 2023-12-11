آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل وجّهت تحذيراً إلى "حزب الله" تدعوه فيه إلى سحب قوّاته من الحدود مع إسرائيل ووقف هجماته ضدّ الأخيرة.

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وبحسب تقريرٍ نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وترجمه "لبنان24"، فقد صرّح مسؤولٌ عسكريّ لــ"واشنطن بوست" قائلاً: "لا أعتقد أن حزب الله يفهم حقاً أن النفس الإسرائيلية تغيرت بعد 7 تشرين الأول".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنّ "التركيز الرئيسي للجيش الإسرائيلي ينصب في غزة، لكن هناك نحو 100 ألف جندي على طول الحدود الشمالية".

ولفتت المصادر إلى أنه "في الوقت نفسه، بدأت قوة الرضوان التابعة لحزب الله باستخدام أسلحة جديدة، من بينها نوع جديد من صواريخ بركان القادرة على حمل أكثر من نصف طن من المتفجرات، وألحقت، بحسب محللين، أضراراً كبيرة بالمنازل الموجودة ضمن بؤر استيطانية إسرائيلية"، وتابعت: "نظراً لقوة الصواريخ المميتة، فقد أفادت التقارير أن حزب الله لم يستخدم سوى حفنة صغيرة منها".

ويعدّ صاروخ بركان التابع لـ"حزب الله" جزءاً من ترسانة الصواريخ الهائلة التي يمتكلها، والتي تضم أكثر من 150 ألف صاروخ. وبحسب المحللين، يمتلك حزب الله أيضاً عدداً من الصواريخ الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) القادرة على ضرب أي نقطة في الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أفادت "معاريف".

بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن "حزب الله قام بتوسيع نطاق استخدامه لصواريخ كورنيت المضادة للدبابات بشكل كبير منذ بدء القتال في تشرين الأول".