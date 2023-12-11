Advertisement

لبنان

آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1140123-638379327423026739.jpg
Doc-P-1140123-638379327423026739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل وجّهت تحذيراً إلى "حزب الله" تدعوه فيه إلى سحب قوّاته من الحدود مع إسرائيل ووقف هجماته ضدّ الأخيرة.
 
Advertisement
وبحسب تقريرٍ نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وترجمه "لبنان24"، فقد صرّح مسؤولٌ عسكريّ لــ"واشنطن بوست" قائلاً: "لا أعتقد أن حزب الله يفهم حقاً أن النفس الإسرائيلية تغيرت بعد 7 تشرين الأول".
 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنّ "التركيز الرئيسي للجيش الإسرائيلي ينصب في غزة، لكن هناك نحو 100 ألف جندي على طول الحدود الشمالية".
 
ولفتت المصادر إلى أنه "في الوقت نفسه، بدأت قوة الرضوان التابعة لحزب الله باستخدام أسلحة جديدة، من بينها نوع جديد من صواريخ بركان القادرة على حمل أكثر من نصف طن من المتفجرات، وألحقت، بحسب محللين، أضراراً كبيرة بالمنازل الموجودة ضمن بؤر استيطانية إسرائيلية"، وتابعت: "نظراً لقوة الصواريخ المميتة، فقد أفادت التقارير أن حزب الله لم يستخدم سوى حفنة صغيرة منها".
 
ويعدّ صاروخ بركان التابع لـ"حزب الله" جزءاً من ترسانة الصواريخ الهائلة التي يمتكلها، والتي تضم أكثر من 150 ألف صاروخ. وبحسب المحللين، يمتلك حزب الله أيضاً عدداً من الصواريخ الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) القادرة على ضرب أي نقطة في الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أفادت "معاريف".
 
بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن "حزب الله قام بتوسيع نطاق استخدامه لصواريخ كورنيت المضادة للدبابات بشكل كبير منذ بدء القتال في تشرين الأول".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-12-11
16:34 | 2023-12-11
15:51 | 2023-12-11
15:41 | 2023-12-11
15:27 | 2023-12-11
14:54 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24