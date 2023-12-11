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لبنان

بالصورة.. شاهدوا ماذا حلّ بـ"سارق" في طرابلس!

Lebanon 24
11-12-2023 | 16:34
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أوقف عدد من الشبان في شارع عزمي - طرابلس، شخصاً حاول سرقة هاتفاً خليوياً من يد فتاة أثناء مرورها في المحلة المذكورة.
 
وعلى الفور، جرى تسليم الموقوف إلى القوى الأمنية والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المُختص.
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