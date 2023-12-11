أوقف عدد من الشبان في شارع عزمي - طرابلس، شخصاً حاول سرقة هاتفاً خليوياً من يد فتاة أثناء مرورها في المحلة المذكورة.

وعلى الفور، جرى تسليم الموقوف إلى القوى الأمنية والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المُختص.