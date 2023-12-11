يوم تضامنيّ عالميّ مع غزة والتهديدات الإسرائيلية للبنان متواصلة

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عم الاضراب الشامل لبنان وشل القطاع العام والادارات الرسمية والمدارس والجامعات والمصارف كما الحركة في معظم المناطق اللبنانية تضامنا مع اهل غزة والجنوب اللبناني. ولكن الوضع الميداني في الجنوب ظل على وتيرة عالية من الحماوة ولو انحسرت المواجهات نسبيا امس قياسا بالأيام السابقة فيما تواصلت التهديدات الإسرائيلية للبنان و"حزب الله" مناقضة معطيات وتقارير تتحدث عن اتجاهات نحو تسوية للجبهة الجنوبية .وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، أن "إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان". وشدد غانتس في حديث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أنه "يجب الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله بدعم إيران وإبعاده عن الحدود".وفي غضون ذلك نقلت قناتا "العربية" و"الحدث" عن مصادرهما أن إسرائيل أبلغت الوسطاء الدوليين شروطها بشأن الوضع في لبنان، مضيفة أنه قد يتم التوصل لاتفاق وشيك في هذا السياق. وبحسب القناتين فان "إسرائيل وافقت على أن يبقى لـ"حزب الله" بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني ومع قوات فرنسية في جنوب لبنان، وتحديداً جنوب نهر الليطاني.وشددت إسرائيل على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان "بكل النقاط"، وأن تتواجد معه قوات فرنسية وذلك ضمن إطار "قوات دولية". وشددت إسرائيل على ضرورة أن يكون السلاح محصوراً بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني. وبحسب ما تبلغه الوسطاء الدوليين، هناك ضمانة أميركية بألا تقوم إسرائيل بأي عملية أو اعتداء على جنوب لبنان، كما تم اقتراح انتشار قوات أميركية على الجانب الإسرائيلي من الحدود".وكتبت"الديار":رفع جيش الاحتلال وتيرة اعتداءاته على نحو متدحرج ومتصاعد، تزامنا مع رفع منسوب التهديدات على لسان مسؤوليه، الذين عادوا الى «نغمة» تدمير بيروت على شاكلة ما يحصل في غزة، فيما عادت الى الواجهة التسريبات حول شروط «اسرائيلية» تم ابلاغها لوسطاء، لترتيبات على الحدود مع لبنان تضمن الامن للحدود الشمالية، والا فانها ستفرض بالقوة من خلال عملية عسكرية «مدمرة»!وقد انقسمت الآراء في تقييم هذا الارتفاع في منسوب التصعيد السياسي والميداني، الذي شمل التعرض لمواقع الجيش وقوات «اليونيفيل. ففي «اسرائيل» اقرار بان «مفاتيح» التصعيد من عدمه بيد الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي يتحكم بالموارد التسليحية لجيش العدو الاسرائيلي، وهو الآن لا يريد مواجهة شاملة، بينما دعت مصادر ديبلوماسية الى اخذ الامور على محمل الجد، لان حكومة الحرب قد تكون بحاجة الى توسيع رقعة الحرب بعد الفشل في تحقيق «صورة انتصار» في غزة.اما براي مصادر لبنانية بارزة، فان التصعيد جزء من الضغوط، بسبب بدء العد العكسي للهامش الاميركي المتاح لحرب غزة، وهو امر يدفع «الاسرائيليين» لمحاولة الحصول على تفاهمات على الحدود اللبنانية، لن يحصلوا عليها بالشروط التي تلبي مصالحهم، لان المقاومة لن تفتح باب النقاش الجدي في هذا الملف، الا بعد توقف اطلاق النار في غزة.وكتبت" الشرق الاوسط": رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، تسعى الجهود الدبلوماسية على طرفي الحدود إلى منع تمدد القتال إلى مسافات تتخطى 5 كيلومترات، إلا في حالات استثنائية «تنطوي على رسائل أمنية بين الطرفين»، كما يقول الخبراء العسكريون. والتزم الطرفان بتبادل إطلاق النار في عمق يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، لكنه الأوسع نطاقاً منذ «حرب تموز» 2006؛ حيث يشمل أكثر من 30 بلدة حدودية على الجانب اللبناني تمتد على طول الحدود البالغة 120 كيلومتراً، وأُفرغت ضفتا الحدود من القسم الأكبر من السكان المدنيين، رغم وتيرة القصف التي تتصاعد يومياً، ويستخدم فيها الطرفان أسلحة وتكتيكات جديدة وذخائر ضخمة، كان أعنفها الغارات الجوية التي استهدفت، الأحد، مربعاً سكنياً في بلدة عيترون في جنوب لبنان.ومن الاستثناءات في جغرافيا القصف الموسعة، 3 غارات جوية ضخمة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية الاثنين، استهدفت منطقة تلة خازم الواقعة على أطراف بلدة الريحان بقضاء جزين (شمال نهر الليطاني)، وقد سُمع دوي الانفجار العنيف في البقاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى سعدنايل وشتورا، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.اما على الصعيد الميداني فتتجه الأوضاع تباعا الى مزيد من التصعيد اذ سجل اعتداء إسرائيلي جديد امس على المدنيين ذهب ضحيته مختار بلدة الطيبة الجنوبية حسين منصور جراء سقوط قذيفة على شرفة منزله أصابته ولم تنفجر ونجت مجموعة من اقربائه. وفي المقابل اعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، فيما سقط صاروخَان في منطقة غير مأهولة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توسيع "حزب الله" مدى عمق قصفه على الجليل. واستهدف القصف الإسرائيلي اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي واطراف جبل الريحان في منطقة جزين وسهل مرجعيون وأطراف كفركلا ودير ميماس.في المقابل، اطلق "حزب الله" صواريخ من محلة الخريبة، في اتجاه موقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا ورد الجيش الاسرائيلي على مصادر النيران في الخريبة وطاول القصف اطراف بلدتي الهبارية والفرديس. كما اعلن "حزب الله" انه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا ، وموقع حدب البستان وموقع الراهب بصواريخ بركان وثكنة برانيت وموقع البغدادي وتجمعا للجنود الإسرائيليين وآلياته في محيطه وتجمعا للمشاة في حرج شتولا .وفي تقرير خطير، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست"، استخدام إسرائيل ذخائر الفوسفور الأبيض الّتي زودتها بها الولايات المتّحدة في هجوم تشرين الأول على جنوب لبنان، والذي أدّى إلى إصابة تسعة مدنيّين، فيما تقولُ جماعة حقوقيّة إنّه يجب التّحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.وبحسب الصحيفة، فإن صحافيّاً يعمل لديها عثر على بقايا 3 قذائف مدفعيّة عيار 155 ملم أُطلقت على الديرة، بالقرب من حدود إسرائيل، ما أدّى إلى حرق 4 منازل على الأقلّ.تقرير واشنطن بوست لاقى رداً أميركياً سريعاً، إذ أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، عن قلق الولايات المتحدة إزاء تلك التّقارير، مشيراً إلى أنّ بلاده ستسعى للحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن هذه المسألة.