بعد ليل متوتر أمس.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

يخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين اسوة بالقطاعين الاوسط والغربي، وذلك بعد ليل عاصف استمر حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت حيث وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها على القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلة الحمامص وسهل الخيام وسهل الماري والغجر خراج قضاء حاصبيا، امتدادا حتى أطراف الفرديس وكفرحمام والهبارية وكفرشوبا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وقد كانت المواجهة عنيفة بين حزب الله والقوات الاسرائيلية على جبهة مزارع شبعا، واستخدم فيه الاسرائيليون غارات الطيران والقذائف الفوسفورية، حيث تركزت على المناطق الحرجية وبساتين الزيتون في المنطقة وقابله رد عنيف من الحزب طاول مرتفعات موقعي السماقة رويسات العلم داخل مزارع شبعا وجمعات عسكرية إسرائيلية أخرى في مستعمرات الجليل الأعلى، وهذه المواجهات جاءت في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي في أجواء المنطقة استمر حتى ساعات الفجر.