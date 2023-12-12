Advertisement

لبنان

بعد ليل متوتر أمس.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1140230-638379632698567153.jpg
Doc-P-1140230-638379632698567153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين اسوة بالقطاعين الاوسط والغربي، وذلك بعد ليل عاصف استمر حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت حيث وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها على القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلة الحمامص وسهل الخيام وسهل الماري والغجر خراج قضاء حاصبيا، امتدادا حتى أطراف الفرديس وكفرحمام والهبارية وكفرشوبا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
 
وقد كانت المواجهة عنيفة بين حزب الله والقوات الاسرائيلية على جبهة مزارع شبعا، واستخدم فيه الاسرائيليون غارات الطيران والقذائف الفوسفورية، حيث تركزت على المناطق الحرجية وبساتين الزيتون في المنطقة وقابله رد عنيف من الحزب طاول مرتفعات موقعي السماقة رويسات العلم داخل مزارع شبعا وجمعات عسكرية إسرائيلية أخرى في مستعمرات الجليل الأعلى، وهذه المواجهات جاءت في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي في أجواء المنطقة استمر حتى ساعات الفجر.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-12
03:45 | 2023-12-12
03:38 | 2023-12-12
03:34 | 2023-12-12
03:15 | 2023-12-12
03:08 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24