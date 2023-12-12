صواريخ إعتراضيّة في سماء الجنوب... والحزب يستهدف موقع المالكية الإسرائيلي

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واستهدف الجيش الاسرائيلي منزل المواطن باسم عواضة بالخيام بقذيفة فوسفورية ما أدى إلى اندلاع حريق فيه وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده، واقتصرت الخسائر على الماديات دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما اغارت طائرة مسيرة على منزل الشيخ محمد العبدالله في محيط معتقل الخيام واصابت باحته الخارجية حيث تطايرت الشظايا على المنازل المجاورة دون وقوع إصابات.





وقال في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00‌ ‎ من صباح ال‏يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع ‌‏المالكية‎‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة". انفجرت صواريخ اعتراضية في سماء بلدة عيترون، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي الاطراف الشرقية للبلدة، وحلّقت طائرات الاستطلاع على علو منخفض فوق مناطق اقليم التفاح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف موقع المالكية الإسرائيلي، مؤكدا أنه تم إصابة الموقع "إصابة مباشرة".وقال في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00‌ ‎ من صباح ال‏يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع ‌‏المالكية‎‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

وخيّم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين اسوة بالقطاعين الاوسط والغربي، وذلك بعد ليل عاصف استمر حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت حيث وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها على القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلة الحمامص وسهل الخيام وسهل الماري والغجر خراج قضاء حاصبيا، امتدادا حتى أطراف الفرديس وكفرحمام والهبارية وكفرشوبا.

وقد كانت المواجهة عنيفة بين حزب الله والقوات الاسرائيلية على جبهة مزارع شبعا، واستخدم فيه الاسرائيليون غارات الطيران والقذائف الفوسفورية، حيث تركزت على المناطق الحرجية وبساتين الزيتون في المنطقة وقابله رد عنيف من الحزب طاول مرتفعات موقعي السماقة رويسات العلم داخل مزارع شبعا وجمعات عسكرية إسرائيلية أخرى في مستعمرات الجليل الأعلى، وهذه المواجهات جاءت في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي في أجواء المنطقة استمر حتى ساعات الفجر.