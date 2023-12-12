كلام إسرائيلي جديد عن "حزب الله"... هذا ما قيل عن صواريخ "المقاومة"

نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله موجود قرب الحدود ويزيد من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع"، مشيرة إلى أن "إطلاق النيران يصبح أكثر دقة وخطورة".

وتابعت وسائل الإعلام أن "المطلة وشتولا وكريات شمونة وغيرها من المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان هي في مرمى الصواريخ طوال الوقت".

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وأضافت: "استهداف حزب الله أمس أهدافاً مدنية في المطلة يأتي من خلال محافظته على المعادلة التي يتحدث عنها: مدني مقابل مدني".

وأشارت إلى أن "رد حزب الله على أهداف مدنية في المطلة أتى بعد مقتل مختار إحدى القرى اللبنانية بقصف للجيش الإسرائيلي".