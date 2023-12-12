للمتجهين من الشمال الى بيروت.. هذا ما ينتظركم عند نقطة زوق مكايل (صورة)

يشهد المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي ، زحمة سير خانقة، نتيجة حادث صدم نتج عنه قتيل.

وقد حضرت الأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية وعناصر من مفرزة سير جونية والدفاع المدني وعناصر من الصليب الاحمر اللبنانى وعملت على رفع الجثة من المكان.

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