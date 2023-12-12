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لبنان

مؤشرات اقتصادية ايجابية في شهر الاعياد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2023 | 01:45
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لفت مصدر إقتصادي بارز الى أن المؤشرات السياحية الإقتصادية خلال شهر الاعياد، تسجل إرتفاعاً كبيراً بعكس ما كانت عليه التقديرات مع إنطلاق الأعمال الحربية في الجنوب والمخاوف التي رافقتها  خاصةً على صعيد الطيران المدني.
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المصدر أشار أيضاً إلى أن جموداً فعلياً للإقتصاد حصل في لبنان بعد عملية "طوفان الأقصى" لمدة ثلاثة أسابيع فقط، ليعود بعدها القطاع الخاص الى العمل بشكلٍ طبيعي وسريع ويعوّض عن كل الخسائر التي حصلت، كما أن قطاع المطاعم لم يتأثر، والطيران أيضاً بالرغم من إنكفائه، إلا أنه عاد بوتيرةٍ سريعة، حتى أن كل الطائرات التي تصل الى لبنان اليوم تكون مكتملة المقاعد".
وقال "هذه الوتيرة سوف تتصاعد حتى منتصف شهر كانون الثاني، كما ان نسبة الاشغال في الفنادق خلال أسبوعي الميلاد ورأس السنة ستكون حوالى 80 في المئة"، بحسب ما ختم المصدر.



المصدر: لبنان 24

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