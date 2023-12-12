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لبنان

تهديدات اسرائيل لن تفعّل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2023 | 02:15
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في ظل التصعيد الميداني بين اسرائيل و"حزب الله"، والتهديدات التي تنقل من قبل ديبلوماسيين غربيين الى حارة حريك، يبدو أن التلميح بإستهداف المدنيين بات أمراً متعارفا عليه في الساعات الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن التهديد الذي ارسلته تل ابيب الى لبنان بإستهداف اي شخص ضمن نطاق الاشتباكات العسكرية، لن ينفذ فعلياً، لان الحزب سيكون له ردّ غير متوازن تجاه اي استهداف جدي وممنهج للمدنيين".
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وتقول المصادر أن "حزب الله" اليوم يتعامل مع ملف المدنيين بإعتباره اولوية قصوى لا يمكن التساهل فيها، واذا كانت تل ابيب ترغب بتحويل مستوطنات الشمال الى منطقة قصف دائم، فلتذهب الى مثل هذا التصعيد، وعليه فإن التهديدات تأتي في اطار الضغط ولن توضع قيد التفعيل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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