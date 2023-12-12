الحريري في ذكرى جبران تويني: ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التمسّك بقسمه

كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة X في الذكرى الـ18 لاستشهاد جبران تويني: ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التمسّك بقسمه، أنّ نبقى موحّدين، مسلمين ومسيحيّين إلى أبد الآبدين، دفاعاً عن لبنان العظيم.

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