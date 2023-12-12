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لبنان

الحريري في ذكرى جبران تويني: ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التمسّك بقسمه

Lebanon 24
12-12-2023 | 01:39
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة X  في الذكرى الـ18 لاستشهاد جبران تويني: ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التمسّك بقسمه، أنّ نبقى موحّدين، مسلمين ومسيحيّين إلى أبد الآبدين، دفاعاً عن لبنان العظيم.
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lebanon 24
12/12/2023 11:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

جبران تويني

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