هل سيُطلّ نصرالله قريباً؟

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قالَت مصادر مُطّلعة على أجواء "حزب الله" إنّه ليس محسوماً حتى الآن ما إذا كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيُطلّ قريباً للحديث عن ملامح المرحلة المُقبلة في ظلِّ التصعيد القائم في الجنوب بين الحزب وإسرائيل.وذكرت المصادر إنه "ما من شيء محسوم ومعروف بالنسبة لإطلالة نصرالله، لكن هذا الأمر قد يحصلُ في أي وقت وبشكل مفاجئ قد يتم الإعلان عن كلمة لأمين العام الحزب"، وتابعت: "إنّ أطلّ نصرالله فسيكون الكلام شاملاً لوضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من الملفات الأساسية مثل:1- الكلام المطرُوح عن إنشاء منطقة عازلة في الجنوب.2- التهديدات الإسرائيلية بتوسيع رُقعة الإشتباك العسكريّ إلى مناطق متقدّمة داخل الجنوب.3- الحديث عن تحجيم "قوة حزب الله" بعد الإنتهاء من حرب غزة.4- التعليق على مسألة إقامة ترتيبات دولية جديدة في غزة.