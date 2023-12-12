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لبنان

هذه الأماكن هي الأخطر في الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2023 | 03:15
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تحدّثت مصادر ميدانية في الجنوب عن أماكن يمكن أن يكون التواجد فيها خطيراً، خصوصاً بالنسبة للصحافيين والإعلاميين الذين يواكبون أحداث التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل.
ولفتت المصادر إلى أنَّه في حال وسّعت إسرائيل حدود النار والقصف باتجاه عمقٍ متقدّمٍ داخل الحدود، فإنّ هناك مخاوف من إستهداف أماكن مأهولة كالفنادق التي يستخدمها الصحافيون بشكلٍ أساسي حالياً.
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وتحدّثت المصادر عن أنَّ بعض المؤسسات الإعلامية باتت تُغير نقاط انتشار مراسليها ضمن أكثر من منطقة في الجنوب، في حين أن بعض الصحافيين اختاروا عدم المبيت هناك بعدما بقوا عند مناطق حدودية لأسابيع عديدة.

المصدر: لبنان 24

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