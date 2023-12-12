"يطعمينا أفندي".. عبارة أثارت استياء أحد النواب

أثارت هذه العبارة الساخرة التي قالها رئيس تيار بارز حفيظة نائب طرابلسي خلال زيارة الاول له، حيث فوجئ الحضور بأسلوب رئيس التيار في الكلام، لكنّ الأمر بقيَ خارج التداول الإعلامي.







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