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لبنان

"يطعمينا أفندي".. عبارة أثارت استياء أحد النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2023 | 03:45
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أثارت هذه العبارة الساخرة التي قالها رئيس تيار بارز حفيظة نائب طرابلسي خلال زيارة الاول له، حيث فوجئ الحضور بأسلوب رئيس التيار في الكلام، لكنّ الأمر بقيَ خارج التداول الإعلامي.


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المصدر: لبنان 24
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