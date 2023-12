شجرة رمزية عائمة وأجواء ميلادية ساحرة.. لا تفوتوا زيارة بحيرة بنشعي في العيد (صور وفيديو)

مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة لبست معظم المناطق اللبنانية حلّة العيد على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من أزمات سياسية ومالية واقتصادية لتُضاف إليها هذه السنة الحرب على غزة وتداعياتها على لبنان.



وعلى الرغم من أجواء الحزن التي تخيم على لبنان، أبى اللبنانيون ان تمر الأعياد هذه السنة من دون زينة واحتفالات حيث تتنافس المناطق اللبنانية لتبدو الأفضل والأجمل في عيد الميلاد. ومن بين الاحتفالات التي تعم المناطق،افتتح مهرجان Christmas By The Lake على ضفاف بحيرة بنشعي في قضاء زغرتا بأجواء ساحرة، وهذه السنة تحت شعار "ميلاد الامل".



وارتدت بحيرة بنشعي هذا العام حلّة جديدة تمثلت بإضاءة قرية ميلادية، علما ان ليلة الإفتتاح في 8 كانون الأول الجاري شهدت حضوراً كثيفا من قبل أهالي المنطقة والشمال والزوار من كل أنحاء لبنان.

المهرجان إفتتح بداية مع فرقة "عصفورة الرجاء"، التي تتألف من نحو 20 طفلاً بقيادة حسناء فنيانوس وهبة، وقدّم الأطفال التراتيل الميلادية والأغاني المميزة التي نشرت الأمل والفرح في قلوب الحضور، وقدموا أيضًا أغاني وطنية تحية لأطفال لبنان وفلسطين المحتلة، ورفعوا الصلاة ليحلّ الأمن والسلام في لبنان والعالم.

وتتنوّع المحطات الموجودة على ضفاف البحيرة، بدءًا من الشجرة الرمزية في وسط البحيرة، وصولًا إلى المغارة التي تحمل رمزية العيد، وبيت "سانتا كلوز" او "بابا نويل" حيث يمكن للزوار التقاط الصور معه، بالإضافة إلى الزينة المميزة التي تمتد على كامل ضفاف البحيرة.

وفي هذا الإطار، قالت المنسقة الإعلامية للمهرجان إيفيلينا مهاوس عبر "لبنان 24" ان "هذه السنة وخلافا للسنوات السابقة حيث كانت تُضاء شجرة ميلادية مميزة قررنا ان يكون الاحتفال متواضعا ويشبه رمزية عيد الميلاد وذلك نظرا للظروف الراهنة"، مُشددة على ان "المنظمين أرادوا ان يشعر كل زائر هذه السنة انه في بيته وبين أحبائه".



ولفتت مهاوس إلى انه "تم الاستعاضة عن شجرة الميلاد بقرية ميلادية متكاملة، والمكان الذي كان يتم فيه وضع الشجرة تحوّل إلى أكشاك صغيرة على ضفاف البحيرة حيث يتم بيع مأكولات يحضرها أهل المنطقة".



وأشارت مهاوس إلى أن "إضاءة الشجرة الرمزية تمت وسط بحيرة بنشعي وتمتد الزينة الميلادية على كامل البحيرة لتضفي أجواء من الأمل والفرح على الزائرين"، معتبرة ان "الهدف من ذلك إيصال رسالة أمل موجهة إلى أهلنا في غزة وجنوب لبنان".



وأضافت ان "بحيرة بنشعي تُعد مركزا للاستقطاب السياحي والبيئي كما ان الاحتفالات والنشاطات فيها تُساهم في التنمية الريفية حيث تؤمن فرص عمل عديدة لأهل المنطقة وتدعم اقتصادها وتحثهم على البقاء في الريف وعدم الهجرة إلى المدن".



وشددت مهاوس على ان "كل من يريد زيارة المنطقة خلال فترة الميلاد يستطيع خلال 25 دقيقة فقط ان يزور 3 مناطق على حد سواء وهي زغرتا وسوقها التاريخي، بحيرة بنشعي بأجوائها الميلادية وأيضا زيارة إهدن ومحميتها إضافة إلى ممارسة الرياضات الشتوية فيها من هايكينغ وغيرها"، مشيرة إلى ان "إهدن ستحيي هذا العام رأس السنة بحفل مميز".



وأكدت مهاوس ان "الدخول إلى بحيرة بنشعي هو مجاني من أجل ان يشعر كل الأطفال بفرحة العيد وان يشاركوا في كل النشاطات".



واعتبرت انه "في ظل الظروف والحرب في جنوب لبنان وغزة، عيد الميلاد هو بمثابة تحية أمل وسيتم رفع الصلوات من أجل انتهاء هذه الحرب ليكون الميلاد ميلاد الأمل والرجاء للعيش بسلام".

مهرجان "Christmas By The Lake" يمتد من 8 كانون الأول الجاري إلى 8 كانون الثاني المقبل، ليتزامن أيضًا مع احتفالات الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وعيد الغطاس.ويتضمن هذا العام العديد من المفاجآت والفعاليات الفنية المتنوعة للأطفال، بما في ذلك:15 كانون الأول: مسرحية غنائية للأطفال مع Louna، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.21 كانون الأول: مسرحية غنائية للأطفال مع Ghinwa، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.27 كانون الأول: مسرحية غنائية للأطفال مع Mizo et Miza، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.إضافة إلى نشاطات عديدة سيتم الإعلان عنها تباعاً.كما يتميز "Christmas By The Lake" ببعده البيئي والتنموي، خاصة وان قضاء زغرتا يضم سوقا تجاريا ضخما وأماكن متنوعة للسياحة، وعشرات الرياضات الشتوية والسهر ونشاطات عديدة ومتنوعة، ويعتبر من أهم المراكز البيئية والسياحية في لبنان.إذا بحيرة بنشعي كغيرها من المناطق تنتظر اللبنانيين لزيارتها وليشعروا فعلا بفرحة العيد هذه السنة على الرغم من كل الصعوبات والتطورات الأمنية والأزمات على امل ان تكون ولادة السيد المسيح بمثابة ولادة جديدة للسلام.