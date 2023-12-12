إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 1529000 ليرة لبنانيّة. (-12000)بنزين 98 أوكتان: 1569000 ليرة لبنانيّة. (-11000)المازوت: 1521000 ليرة لبنانيّة. (-8000)غاز: 939000 ليرة لبنانية. (+3000)