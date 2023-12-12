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لبنان

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:11
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1529000 ليرة لبنانيّة. (-12000)

بنزين 98 أوكتان: 1569000 ليرة لبنانيّة. (-11000)
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المازوت: 1521000 ليرة لبنانيّة. (-8000)

غاز: 939000 ليرة لبنانية. (+3000)

لبنان

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