دعوات للتظاهر الجمعة في طرابلس.. تضامناً مع غزة

تداعى عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في "مسيرة طرابلس الكبرى" وذلك عند الواحد من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل من شارع المدارس خلف بلدية طرابلس.

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