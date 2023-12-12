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لبنان

دعوات للتظاهر الجمعة في طرابلس.. تضامناً مع غزة

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:15
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تداعى عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في "مسيرة طرابلس الكبرى" وذلك عند الواحد من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل من شارع المدارس خلف بلدية طرابلس.
 
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