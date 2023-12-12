القصف الاسرائيلي يطال عدداً من المنازل.. هل من اصابات؟

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استهدف الجيش الاسرائيلي منزل المواطن باسم عواضة بالخيام بقذيفة فوسفورية ما أدى إلى اندلاع حريق فيه وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده ، واقتصرت الخسائر على الماديات دون تسجيل أي إصابات بشرية .كما اغارت طائرة مسيرة على منزل الشيخ محمد العبدالله في محيط معتقل الخيام واصابت باحته الخارجية حيث تطايرت الشظايا على المنازل المجاورة دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".