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لبنان

توفيت والدته.. الموت يؤلم نائباً لبنانياً

Lebanon 24
12-12-2023 | 03:08
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توفيت السيدة نور الخوري طانيوس حردان ارملة المرحوم فريد بطرس ابي رميا، والدة النائب سيمون أبي رميا.

تتقبل العائلة التعازي اليوم الثلاثاء 12 كانون الاول في صالة رعية سيدة الشير اهمج من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساء. وسيعلن عن ترتيبات الدفن لاحقا.
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لبنان

تعازي ووفيات

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