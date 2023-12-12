الأمطار عائدة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد

Advertisement

أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر حسابها على "فيسبوك" ان حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة تحمل الكثير من الامطار ابتداء من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس.وسيترافق هذا الأمر مع امطار غزيرة وعواصف رعدية قوية وتساقط لحبات البرد خاصةً يوم الأربعاء في معظم المناطق مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة، وستتساقط الثلوج تتساقط على ارتفاع 1900 متر وما فوق.من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود ال ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات .- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية حتى اليوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجا بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا ( ابتداءً من الثلاثاء) يرافقه رياح ناشطة وثلوج تلامس الـ ١٩٠٠ متر صباح الاربعاء . يخف تأثيره ابتداء من بعد ظهر الاربعاء فينحسر مساء ويعود الطقس مستقراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس .طقس الأيام المقبلة:الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر خاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و تنحسر مساءً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ، و انعدام الرؤية بشكل كلي.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات .