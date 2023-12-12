بعد نزولها منها بدقائق... صاروخ يصيب سيارة مديرة مدرسة في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاروخاً اعتراضياً سقط في مدرسة ياطر الرسمية، وأصاب سيارة مديرة المدرسة بعد نزولها منها بدقائق.



وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ لم ينفجر واقتصرت الأضرار على الماديات.

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