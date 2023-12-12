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لبنان

بعد نزولها منها بدقائق... صاروخ يصيب سيارة مديرة مدرسة في الجنوب

Lebanon 24
12-12-2023 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاروخاً اعتراضياً سقط في مدرسة ياطر الرسمية، وأصاب سيارة مديرة المدرسة بعد نزولها منها بدقائق.

وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ لم ينفجر واقتصرت الأضرار على الماديات.
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