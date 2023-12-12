Advertisement

لبنان

انقلاب شاحنة محملة بالبحص على طريق جرد فنيدق.. كيف حال سائقها؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1140337-638379801164522762.jpeg
Doc-P-1140337-638379801164522762.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بانقلاب شاحنة محملة بالبحص على طريق جرد فنيدق، ما أدّى إلى اصابة سائقها برضوض وهو من بلدة الجديدة.

وعمل فريق الصليب الاحمر على نقل المصاب الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبور أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من مصر
lebanon 24
12/12/2023 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خرجوا غانمين 20 ألف رصاصة.. مجهولون نهبوا شاحنة للجيش الاسرائيلي
lebanon 24
12/12/2023 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 69 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح
lebanon 24
12/12/2023 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
صور "سيلفي" تتسبب بانقلاب قارب للسياح في مدينة البندقية
lebanon 24
12/12/2023 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24

انقلاب

شاحنة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2023-12-12
04:00 | 2023-12-12
05:00 | 2023-12-12
05:21 | 2023-12-12
05:07 | 2023-12-12
04:43 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24