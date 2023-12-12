انقلاب شاحنة محملة بالبحص على طريق جرد فنيدق.. كيف حال سائقها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بانقلاب شاحنة محملة بالبحص على طريق جرد فنيدق، ما أدّى إلى اصابة سائقها برضوض وهو من بلدة الجديدة.



وعمل فريق الصليب الاحمر على نقل المصاب الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.

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