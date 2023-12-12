المنخفض الجوي وصل: أمطار غزيرة وثلوج.. متى ينحسر؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر بخاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداءا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز شمال مصر، يحمل معه أمطارا متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء غد الاربعاء، فينحسر تدريجيا ويستقر الطقس وتعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الخميس وتتخطى معدلاتها الموسمية يومي الجمعة والسبت بحدود ال 3 درجات.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2300 متر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر بخاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداءا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والني تعود الى معدلاتها الموسمية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها الموسمية .