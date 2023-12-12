20
o
بيروت
21
o
طرابلس
28
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حمية التقى السفير الجزائري.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
12-12-2023
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتم البحث أيضاً في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
Advertisement
ورحب حمية بالسفير بلباقي مجدداً في الوزارة، مؤكداً أن " العلاقات مع الجزائر تنمو وتعززعلى أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق منها بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ". مشيراً إلى أن "الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجدداً إلى لبنان"، معتبراً ذلك " خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، ولاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
11:02 | 2023-12-11
11/12/2023 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
13:03 | 2023-12-11
11/12/2023 01:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-12-12
لبنان على الخارطة الديبلوماسية
08:40 | 2023-12-12
قائد الجيش استقبل مدير المخابرات الإسباني... وهذا ما جرى بحثه
08:40 | 2023-12-12
متعاقدو اللبنانية اعتصموا امام الادارة المركزية: نؤكد استمرارنا بالتحرك لحين تلبية مطالبنا المحقة
08:15 | 2023-12-12
فرنسا تتحرّك على خط استشهاد الصحافي عصام عبدالله... هذا ما طلبته
07:58 | 2023-12-12
إشكال فردي في طرابلس... هذا ما حصل
07:50 | 2023-12-12
مشهد غير مألوف في مطار بيروت... غارق تماماً! (فيديو)
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 16:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 16:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 16:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24