حمية التقى السفير الجزائري.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي.

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وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتم البحث أيضاً في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.ورحب حمية بالسفير بلباقي مجدداً في الوزارة، مؤكداً أن " العلاقات مع الجزائر تنمو وتعززعلى أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق منها بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ". مشيراً إلى أن "الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجدداً إلى لبنان"، معتبراً ذلك " خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، ولاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة".