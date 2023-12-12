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لبنان

حمية التقى السفير الجزائري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:19
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي.
 
 
وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتم البحث أيضاً في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
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ورحب حمية بالسفير بلباقي مجدداً في الوزارة، مؤكداً أن " العلاقات مع الجزائر تنمو وتعززعلى أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق منها بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ". مشيراً إلى أن "الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجدداً إلى لبنان"، معتبراً ذلك " خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، ولاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة".
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