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لبنان

اللواء خير استقبل البعثة الطبية المصرية الجديدة

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:10
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إستقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على رأس وفد من الهيئة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، البعثة الطبية المصرية البديلة للبعثة الطبية السابقة  للمستشفى المصري العسكري في حرج بيروت – قصقص، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت العميد عمرو شاهين ومساعديه، بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. 

 

وأعلن اللواء الركن خير انه "سيعمل مع المستشفى المصري العسكري على استقبال المرضى اللبنانيين والمقيمين وفق القانون من كافة المناطق والمحافظات اللبنانية".

 

وشكر جمهورية مصر العربية على تقديماتها للشعب اللبناني، مقدرا "الجهود التي يبزلها الأطباء والعاملون في المستشفى المصري العسكري".

(الوكالة الوطنية)
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