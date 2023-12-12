بوحبيب: لبنان يتمسك بالقانون الدولي الانساني

أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بعد لقائه المفوض السامي لحقوق الانسان فلكور تورك في مقر الامم المتحدة في جنيف، عن "تقديره لموقف المفوض السامي تجاه لبنان"،

واكد بوحبيب "التمسك بتعزيز وجود المقر الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في بيروت"، وقال: "ان الذكرى ال ٧٥ للاعلان العالمي لحقوق الانسان تعني لبنان كثيرا، وبخاصة أننا ساهمنا بصياغته من خلال الكبير شارل مالك مقرر اللجنة في حينه"، مؤكدا "تمسك لبنان البلد المحب للسلام بالقانون الدولي الانساني كغطاء شرعي لحمايتة من الاطماع الاسرائيلية".