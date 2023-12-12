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لبنان

توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:02
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أشارت قيادة الجيش في بيان إلى أنه "بتاريخ 11/ 12/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن – طرابلس المواطنَين (م.ع.) و(ن.س.) لدخولهما عنوةً بقوة السلاح إلى منزل المواطن (و.ر.) في بلدة مجدليا – زغرتا وسرقة مبلغ مالي ومسدس حربي، وضبطت في منزلهما المبلغ المالي المسروق، ومسدسين حربيّين وعددًا كبيرًا من الأجهزة الخلوية والدراجات النارية. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (م.أ.) لتأليفه مع آخرين عصابة لترويج المخدرات، ونقلها من البقاع إلى بيروت، وضبط في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا".
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وأضافت: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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