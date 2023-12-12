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لبنان

جرادة: التمديد لقائد الجيش ضرورة وطنية

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:16
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رد النائب إلياس جرادة على "ما يشاع من محاولات لتفخيخ الجلسة النيابية الخميس المقبل ومن أن هناك محاولة للالتفاف على مشروع قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون".
 
 
وحذر في بيان من أن البرلمان "ليس مكاناً لتفخيخ المشاريع الوطنية، وعليه أن يبقى شفافاً وغير خاضع لهكذا أساليب والأمور تبقى رهن موعد جلسة الخميس".

وعن موقف "التغييريين" من التمديد لقائد الجيش، اكد النائب جرادة أن "هناك تنوعاً في الآراء"، واضاف: "وفي ما خصني، فإن التمديد لقائد الجيش أمر ضروري لما يختزن في شخصه من ميزات يلتف حولها جميع اللبنانيين"، مشدداً على أن "الموقع أكثر من كونه إداريا، وعلينا المحافظة على شخص قائد الجيش لما يحمله من توافق محلي وأيضاً دولي والمهم عدم تفريغ مؤسسة الجيش".
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