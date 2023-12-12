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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:20
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  13:30‌‎ ‎من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الثلاثاء 12-12-2023 مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".‏ 
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