20
o
بيروت
21
o
طرابلس
28
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري: الظرف الراهن يلزم الجميع تحمل المسؤولية والمسارعة لانتخاب رئيس
Lebanon 24
12-12-2023
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان، تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الإقتصادية، وتفاقم أزمة النزوح السوري يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وإستهداف الاحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به اسرائيل، مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس في بلدة الطيبه وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحا في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك".
Advertisement
وأضاف بري خلال إستقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري مع وفد من مجلس النقابة الجديد، أنه "ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لإنتظام عمل المؤسسات".
وشدد رئيس المجلس على "أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه نقابة المحامين الى جانب المجلس النيابي في تطوير العمل التشريعي" .
وبعد الزيارة التي تم في خلالها البحث في الاوضاع العامة وشؤون نقابية ومطلبية عائدة للمحامين، تحدث النقيب فادي المصري، فقال: "تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب. الزيارة البروتوكولية المعتادة بعد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. وكان لنا بحث مع دولته في المواضيع التي دائما نستعرضها معه كمجلس نقابة والتي يساعدنا بها ويتابعها وخاصة موضوع الرسم على الواحد بالالف المتوجب لنقابة المحامين والضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمحامين واستثنائهم منها ريثما يتم استثنائهم من الضريبة او رفع سقف هذه الضريبة، إضافة الى موضوع الطابع الخاص بنقابة المحامين ورفع قيمته وملفات اخرى تتعلق بالنقابة وبمصالح المحامين".
وأضاف: "وقد شدد دولة الرئيس في مستهل الاجتماع على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت من أجل إنتظام عمل المؤسسات الدستورية والدوائر العامة والمحاكم. ونحن أيضا كنقابة شددنا على هذا الامر وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا هو مطلب أساسي من أجل انتظام عمل المؤسسات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
11:02 | 2023-12-11
11/12/2023 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
13:03 | 2023-12-11
11/12/2023 01:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-12-12
لبنان على الخارطة الديبلوماسية
08:40 | 2023-12-12
قائد الجيش استقبل مدير المخابرات الإسباني... وهذا ما جرى بحثه
08:40 | 2023-12-12
متعاقدو اللبنانية اعتصموا امام الادارة المركزية: نؤكد استمرارنا بالتحرك لحين تلبية مطالبنا المحقة
08:15 | 2023-12-12
فرنسا تتحرّك على خط استشهاد الصحافي عصام عبدالله... هذا ما طلبته
07:58 | 2023-12-12
إشكال فردي في طرابلس... هذا ما حصل
07:50 | 2023-12-12
مشهد غير مألوف في مطار بيروت... غارق تماماً! (فيديو)
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 16:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 16:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 16:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24