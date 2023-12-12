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لبنان

التوتّر مستمر جنوباً... و"اليونيفيل" تحذّر جنودها من "القصف العشوائي"

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:22
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لا تزال التطورات على الجبهة الجنوبية آخذة في التطوّر، مع اختلاف حدّة وتيرتها بين الحين والآخر.

وفي أحدث التطورات، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة وتحديداً عند وادي حامول، وطلبت قوات "اليونيفيل" من جنودها اتخاذ إجراءات حمائية بسبب مخاوف من قصف عشوائي في القطاع الغربي.
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كما تعرض موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي لاستهداف  مباشر من لبنان للمرة الثانية، فضلاً عن تعرض موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة لنيران مباشرة من لبنان، بحسب مندوبة "لبنان 24".
 
من جهته أعلن "حزب الله" أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة  3:30‌‎‎ من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الثلاثاء مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وأعلن في بيانات لاحقة أيضاً استهداف موقع‎ ‎حدب يارون وثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، وحققوا إصابات مباشرة.
 
كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حولا ووادي السلوقي، وسجّل سقوط قذائف مدفعية وسط بلدة يارون بين المنازل من دون وقوع اصابات.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، قام العدو الاسرائيلي بتمشيط مستعمرة المنارة مقابل بلدة ميس الجبل وأطلق القنابل الدخانية مستهدفاً منطقة وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومنطقة رويسة حولا بالقصف المدفعي.
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