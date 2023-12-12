إشكال فردي في طرابلس... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً فردياً سجّل بين عدد من الشبان في منطقة القبة تخلله اطلاق نار من مسدس حربي نتج عنه اصابة المدعو "م.ل" في قدمه عن طريق الخطأ.



وتم نقله الى المستشفى للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.

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