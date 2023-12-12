Advertisement

لبنان

إشكال فردي في طرابلس... هذا ما حصل

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1140385-638379903624513582.jpg
Doc-P-1140385-638379903624513582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً فردياً سجّل بين عدد من الشبان في منطقة القبة تخلله اطلاق نار من مسدس حربي نتج عنه اصابة المدعو "م.ل" في قدمه عن طريق الخطأ.

وتم نقله الى المستشفى للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على خلفية الاشكال العائلي في القبة... هذا ما فعله والد المصاب!
lebanon 24
12/12/2023 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. اشكال عائلي يتطور الى اطلاق نار
lebanon 24
12/12/2023 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بقايا صاروخ القبة الحديدية سقط بالقرب من مركز اليونيفيل بالناقورة
lebanon 24
12/12/2023 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة اعتراض القبة الحديدية لوابل من الصواريخ الجديدة التي أطلقت بإتجاه اسرائيل في القطاع الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان (المنار)
lebanon 24
12/12/2023 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

القبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-12
11:10 | 2023-12-12
11:00 | 2023-12-12
10:55 | 2023-12-12
10:22 | 2023-12-12
10:09 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24