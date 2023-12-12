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لبنان

فرنسا تتحرّك على خط استشهاد الصحافي عصام عبدالله... هذا ما طلبته

Lebanon 24
12-12-2023 | 08:15
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إلى "توضيح كل ملابسات" الضربة التي أدّت إلى استشهاد الصحافي عصام عبدالله في وكالة رويترز، وإصابة آخرين بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس" في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول.
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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اوردته "فرانس برس": "تذكّر فرنسا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وهو التزام دولي وأخلاقي يشمل حماية المدنيين لا سيّما الصحافيين الذين يجب أن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية وأمان تامّ".

وللاطلاع على ما وصلت إليه "رويترز" و"فرانس برس" في تقاريرها، اضغط هنا:
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